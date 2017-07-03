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    Экономика

    Компания "Лубныгаз" обвинила Ляшко и Мосийчука в рейдерском захвате

    (обновлено: )54930
    Причиной конфликта является долг перед "Лубныгазом" со стороны КП "Лубнытеплоэнерго", которое контролируется представителями "Радикальной партии", пояснили в пресс-службе компании.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Компания "Лубныгаз", расположенная в г. Лубны Полтавской области, заявила в понедельник о попытке захвата "рейдерско-политической группировкой Радикальной партии" под руководством Игоря Мосийчука и Олега Ляшко. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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    "Сегодня, 3 июля, происходит попытка рейдерского захвата ОАО "Лубныгаз" рейдерско-политической группировкой Радикальной партии под руководством Игоря Мосийчука и Олега Ляшко. Утром, 3 июля, указанные лица прибыли в офис "Лубныгаза" в сопровождении примерно 70 человек спортивной внешности и пытались ворваться в административное помещение ПАО", — говорится в сообщении.

    Причиной конфликта является долг перед "Лубныгазом" со стороны КП "Лубнытеплоэнерго", которое контролируется представителями "Радикальной партии", пояснили в пресс-службе.

    "Руководитель этого предприятия, Дмитрий Приймак, в 2015 году баллотировался в городской совет г. Лубны по списку "Радикальной партии". Этот список, а также городскую организацию РП в Лубнах возглавляет Евгений Зот, который является официальным помощником нардепа Игоря Мосийчука", — добавили в "Лубныгазе".

    В компании подчеркивают, что за прошлый отопительный сезон КП "Лубнытеплоэнерго" искусственно накопило перед "Лубныгазом" долг за транспортировку газа на сумму 7,5 млн грн, что в 8 раз больше, чем за предыдущий отопительный период.

    "Для появления такого огромного долга объективных причин нет… Исчерпав аргументы в правовом поле, "радикалы", вероятно, и решили прибегнуть к силовым действиям, а именно — захватить своего кредитора", — добавили в компании.

    "Мы призываем компетентные органы Украины защитить ПАО "Лубныгаз" от произвола политических рейдеров, не позволить им разрушить очередное предприятие и пренебречь судьбами 400 членов его трудового коллектива", — сказано в заявлении.

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    Ранее сообщалось, что в Кировоградской области группа лиц попыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия. В полиции сообщили, что группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, но захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей.

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