Издевательство над птицей: Мосийчук кинул клетку с живым петухом в толпу людей

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук кинул клетку с живым петухов в толпу людей. Инцидент произошел в ходе потасовки между представителями двух партий возле здания столичного Печерского суда. Видео размещено на странице депутата Сергея Каплина в Facebook.

Напомним, 18 июля, во время первого заседания суда по этому делу, под судом произошла стычка между народными депутатами Мосийчуком и Каплиным. Первый по дороге к зданию суда плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними произошла потасовка