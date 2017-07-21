наверх
21.07.201713:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Издевательство над птицей: Мосийчук кинул клетку с живым петухом в толпу людей

    (обновлено: )2401
    Акция оппонентов Олега Ляшко под Печерским судом в Киеве
    Сергей Каплин в facebook

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук кинул клетку с живым петухов в толпу людей. Инцидент произошел в ходе потасовки между представителями двух партий возле здания столичного Печерского суда. Видео размещено на странице депутата Сергея Каплина в Facebook.

    Напомним, 18 июля, во время первого заседания суда по этому делу, под судом произошла стычка между народными депутатами Мосийчуком и Каплиным. Первый по дороге к зданию суда плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними произошла потасовка.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Обед детей. Архивное фото
      Смертельно опасная еда. Кто ответит?
      Украинские военные на передовой под Мариуполем
      Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
      Сейсмограмма. Архивное фото
      Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции
      Руслан Бортник
      Годовщина убийства Павла Шеремета