Конфликт из-за "российской агрессии" в программе Вересня. Полное видео

В прямом эфире телеканала NewsOne ведущий Мыкола Вересень в передаче "Люди Вересня" облил водой из стакана гостя передачи доктора политических наук Александра Семченко.

Конфликт, в котором также принял непосредственное участие скандальный художник Сергей Поярков, возник во время обсуждения ситуации в Донбассе.

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Позже Вересень принес свои извинения за конфликт, однако сделал он это как всегда весьма своеобразно.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный мужчина во время празднования дня ВДВ с криками про захват Украины в прямом эфире российского телеканала НТВ ударил в лицо журналиста.