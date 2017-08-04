наверх
04.08.201704:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Конфликт из-за "российской агрессии" в программе Вересня. Полное видео

    (обновлено: )4401
    Конфликт, в котором также принял непосредственное участие скандальный художник Сергей Поярков, возник во время обсуждения ситуации в Донбассе, в частности участия в ней России.
    Канал на Youtube NewsOne

    В прямом эфире телеканала NewsOne ведущий Мыкола Вересень в передаче "Люди Вересня" облил водой из стакана гостя передачи доктора политических наук Александра Семченко.

    Конфликт, в котором также принял непосредственное участие скандальный художник Сергей Поярков, возник во время обсуждения ситуации в Донбассе.

    Смотрите также: Композитор Быстряков: российских войск в Донбассе нет

    Позже Вересень принес свои извинения за конфликт, однако сделал он это как всегда весьма своеобразно. 

    Напомним, ранее сообщалось, что пьяный мужчина во время празднования дня ВДВ с криками про захват Украины в прямом эфире российского телеканала НТВ ударил в лицо журналиста

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Дороги в Киеве
    Украина: жара наступает