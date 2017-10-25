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    На Мосийчука совершено покушение. Он ранен

    (обновлено: )87480
    Как сообщила пресс-служба Мосийчука, "на выходе из телеканала "Эспрессо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв, Игорь Мосийчук ранен, пока его везут в больницу".
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина.

    Петр Порошенко
    Associated Press Matthias Schrader
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    Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва.

    Об этом сообщил пресс-служба Мосийчука на его странице в Facebook.

    Отмечается, что это произошло вечером в среду, когда он выходил из здания одного из телеканалов. 

    "На выходе из телеканала "Эспрессо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, пока его везут в больницу", — заявили в пресс-службе нардепа.

    Как передает "Страна", по словам очевидцев, взорвался мотоцикл, на котором приехали двое мужчин. Один из них получил тяжелое ранение, второй, как сообщается, "в несколько лучшем состоянии".

    Также телеканал "Еспрессо" сообщает, что во время взрыва пострадал и политолог Виталий Бала, который выходил из здания вместе с Мосийчуком.

    Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева пострадали два человека.

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