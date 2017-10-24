Интрига в соцсетях: а было ли покушение на Порошенко?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на гаранта! Такая новость заставила поволноваться многих украинцев, вызвав при этом весьма противоречивый спектр эмоций. Сообщалось, что покушение на президента Петра Порошенко готовилось во время его поездки в Авдеевку. Его организовали "сторонники антиправительственных беспорядков в Киеве". Но! Очень скоро в СБУ эту новость опровергли, назвав ее фейком.

"Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая вечером 23 октября была якобы распространена с электронной почте пресс-службы. Фейковое сообщение о предотвращении СБУ покушения на президента Украины было отправлено из одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с подменой настоящего адреса пресс-службы ведомства", - говорится в сообщении СБУ в Facebook. Вот только в соцсетях такое опровержение вызвало еще больше споров:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook