наверх
24.10.201719:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Интрига в соцсетях: а было ли покушение на Порошенко?

    (обновлено: )179
    СБУ заявила о предотвращении покушения на президента Порошенко. Позже оказалось, что новость ненастоящая - постарались хакеры. Однако в соцсетях об этом шуметь не перестали. Что же необычного усмотрели в этом фейке сами украинцы?
    Петр Порошенко
    Associated Press Matthias Schrader

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Служба безопасности Украины предотвратила покушение на гаранта! Такая новость заставила поволноваться многих украинцев, вызвав при этом весьма противоречивый спектр эмоций. Сообщалось, что покушение на президента Петра Порошенко готовилось во время его поездки в Авдеевку. Его организовали "сторонники антиправительственных беспорядков в Киеве". Но! Очень скоро в СБУ эту новость опровергли, назвав ее фейком. 

    "Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая вечером 23 октября была якобы распространена с электронной почте пресс-службы. Фейковое сообщение о предотвращении СБУ покушения на президента Украины было отправлено из одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с подменой настоящего адреса пресс-службы ведомства", - говорится в сообщении СБУ в Facebook. Вот только в соцсетях такое опровержение вызвало еще больше споров:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрий Луценко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?