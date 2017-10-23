В СБУ прокомментировали сообщение о покушении на Порошенко

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины отрицает информацию о покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку в воскресенье, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По ее словам, сообщение о покушении на президента, которое пришло с официальной почты спецслужбы, не соответствует действительности.

При этом Гитлянская допустила вероятность хакерской атаки, в результате которой почта пресс-центра СБУ оказалась взломана.

Ранее в пресс-центре СБУ сообщили о пресечении покушения на главу государства в воскресенье. Покушение было организовано "сторонниками антиправительственных беспорядков в Киеве", говорилось в сообщении. Было сказано, что "двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы".

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Ряд изданий удалили новость после публикации. На сообщение о "ликвидации членов группировки" обратил внимание юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

"Тут незаметно всплыла какая-то сильно темная история. СБУ сообщила, совершила убийство двух людей. Назвали это ликвидацией, но это именно убийство. Официальна версия СБУ — преступники планировали убить Президента Порошенко и поддерживали антиправительственные митинги. Учитывая, что обычно СБУ врет в ста процентах случаев, то это может быть что угодно — умышленное убийство с целью наживы, сафари, месть, устранение оппонентов, контрабандные разборки, передел коммерческих рынков и всё, что они делают обычно. Давайте это внимательно изучим", — написал он на своей странице в Facebook.

Андрей Портнов/Facebook, 23 октября 2017

Позже опровержение информации о покушении на президента появилось на сайте СБУ.

"Фейковое сообщение о пресечении СБУ покушения на Президента Украины было отправлено из одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с заменой настоящего адреса пресс-службы ведомства", — говорится в сообщении.