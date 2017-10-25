Тренды дня: "переворот" Саакашвили, Рада "пошла войной на котиков"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко накануне заявил, что соратники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие митинг у здания парламента в Киеве, планируют силовой переворот в стране, но власти им этого не позволят.

"Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей приблизительно 150-200 человек, которые… требуют от государства делать только то, что они при поддержке финансов из-за границы, и в свое время я это докажу – они финансируются из-за границы, – силовыми методами с помощью приобретения автоматического оружия… хотят навязать украинскому государству. Ответственно заявляю: это у них не выйдет, они не пройдут", – заявил Луценко.

По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот, это не пройдет", – заявил Луценко.

Генпрокурор также подчеркнул, что Украина имеет право депортировать Саакашвили, на что экс-президент Грузии заявил, что будет жить в палатке у Рады.

Политические эксперты и аналитики проанализировали заявление генерального прокурора и последствия для Саакашвили.

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, Луценко обозначил цель "майдана Саакашвили", попутно обвинив "шатунов в финансировании из-за рубежа и назвал "колорадами".

"С нескрываемым удовольствием я слышу честную оценку "революции гiдности" от ее прямого выгодополучателя – переворот. И что перевороты – это плохо. И очередные и внеочередные — это плохо, как оказывается. Чистосердечно. Мне нравится и ход мысли и развитие сюжета. Явка с повинной. Не останавливайтесь. Продолжайте. Йолка?" – написала Лукаш в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем юрист Андрей Портнов напомнил, что закон о беженцах и лицах, требующих дополнительной и временной защиты, прямо запрещает кого-либо депортировать до тех пор, пока лицо находится в процессе обжалования такого решения.

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"В течении пяти дней нужно подать иск в окружной административный суд, после чего есть много времени на апелляцию и кассацию. После всех судебных реформ, времени это займёт ровно столько, сколько осталось править действующему Президенту. Совет дал на правах рекламы, да и не люблю, когда нарушают права мирных протестующих и идеалы Майдана", – уточнил Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Финансовый обозреватель Александр Дубинский также прокомментировал заявление Луценко: "Слышал, что генпрокурор Луценко будет расследовать подготовку Саакашвили переворота. Хотел выяснить, а в прокуратуре уже расследовали переворот 2014?".

Скриншот с сайта Facebook

Не обошли эксперты вниманием очередную скандальную инициативу Рады по домашним животным. Так, в парламент был подан законопроект №7220, которым предлагается регистрировать домашних питомцев, а домашних собак и котов – чипировать. В числе предлагаемых авторами законопроекта мер также предусматривается хоронить домашних животных – только на специальных кладбищах.

Политолог Николай Спиридонов считает, что в случае принятия законопроекта у государственного бюджета и его фактических владельцев появится дополнительная кормушка.

"При регистрации за кота нужно будет заплатить 180 гривен (мелочь, а для власти приятно, учитывая количество домашних котов. Их явно миллионы, а значит количество ожидаемых поступлений в бюджет составит до миллиарда гривен). Если нужно будет вносить изменения, например при переезде кота, ещё + 70 гривен!" — подчеркнул Спиридонов.

По мнению эксперта, в законе и положительные стороны: "Например, вводится штраф от 850 до 1700 гривен для граждан, которые не убирают за своими собаками. Также вводится обязательный психиатрический осмотр опасных пород собак, что тоже, лишним не считаю. Было множество случаев, когда собаки бойцовских пород загрызали своих хозяев или случайных жертв".

Спиридонов также обратил внимание и на сомнительные штрафы, прописанные в документею

"Например, если кошка родила дома, то за это может быть штраф от 5 до 20 тысяч гривен. Кошачьи роды — только в ветеринарной клинике. До 20 тысяч гривен также придётся заплатить за продажу котов и собак без документов на них", — уточнил политолог.

По мнению эксперта, наиболее примечательным является то, что контроль за всеми собаками и котами возложат на Нацполицию.

Скриншот с сайта Facebook

"Похоже, что под предлогом поиска домашних животных будут пытаться осуществлять поквартирный обход. Заодно может и оружие найдут, или ценности какие-нибудь, незадекларированные", — подытожил Спиридонов.

Политэксперт Юрий Романенко подчеркнул, что с принятием документа в стране возникнут "сертифицированные кинологические и кошачьи монопольки".

"Ибо к чему это государство не прикоснется, там и монополька для своих сертифицированных друзей. Как человечество тысячи лет без их помощи жило? На следующем этапе в ваших спальнях появятся лицензированные инспекторы, которые будут считать количество фрикций и определять какой налог на удовольствие вы должны заплатить. Впрочем, наверняка можно будет получить субсидию", — считает эксперт.