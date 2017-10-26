В МВД заявили о причастности "спецслужб РФ" к покушению на Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Взрыв, в результате которого был ранен нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, это террористический акт, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Сейчас произошел фактический террористический акт. По моему личному убеждению и вероятнее всего, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. Четверо пострадавших, среди которых мои друзья Игорь Мосийчук, Виталий Бала. Надеюсь, что их жизни ничего не угрожает. Один человек погиб. Четвертый находится под наблюдением врачей… В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Мнение о террористическом акте и причастности российских спецслужб выразил и нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"Одна из версий следствия — это действия российских спецслужб на территории Украины для дестабилизации политической ситуации. Не исключено, что это сделали люди, которые давно угрожали Игорю Мосийчуку убийством… Будут проверяться все версии", — заявил Геращенко.

Нардеп добавил, что полиция находится на месте происшествия, работает следственно-оперативная группа, саперы.

"Предварительно эксперты считают, что был взорван припаркованный рядом мотоцикл, на котором было закреплено взрывное устройство. Судя по последствиям взрыва, его мощность была около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате данного взрыва погиб человек, который был рядом", — заявил Геращенко.

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Вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле редакции телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.