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    Происшествия

    В МВД заявили о причастности "спецслужб РФ" к покушению на Мосийчука

    (обновлено: )9020
    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, - это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации.
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Взрыв, в результате которого был ранен нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, это террористический акт, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

    "Сейчас произошел фактический террористический акт. По моему личному убеждению и вероятнее всего, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. Четверо пострадавших, среди которых мои друзья Игорь Мосийчук, Виталий Бала. Надеюсь, что их жизни ничего не угрожает. Один человек погиб. Четвертый находится под наблюдением врачей… В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

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    Мнение о террористическом акте и причастности российских спецслужб выразил и нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.

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    "Одна из версий следствия — это действия российских спецслужб на территории Украины для дестабилизации политической ситуации. Не исключено, что это сделали люди, которые давно угрожали Игорю Мосийчуку убийством… Будут проверяться все версии", — заявил Геращенко.

    Нардеп добавил, что полиция находится на месте происшествия, работает следственно-оперативная группа, саперы.

    "Предварительно эксперты считают, что был взорван припаркованный рядом мотоцикл, на котором было закреплено взрывное устройство. Судя по последствиям взрыва, его мощность была около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате данного взрыва погиб человек, который был рядом", — заявил Геращенко.

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    Вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле редакции телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. 

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