Пострадавший вместе с Мосийчуком политолог Бала - в тяжелом состоянии

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Политтехнолог Виталий Бала, пострадавший в результате взрыва в Соломенском районе Киева, находится в очень тяжелом состоянии, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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"Очень тяжелое состояние у Виталия Балы. Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние", — заявил Ляшко в ходе брифинга возле частной клиники "Борис", куда доставили Мосийчука.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий, который находится в городской клинической больнице №17, в которую доставили Балу, подтвердил данные о тяжелом состоянии своего коллеги.

"У него, по предварительным данным, проникающая травма через ребра в диафрагму, печень, серьезная", — сказал Голобуцкий в комментарии телеканалу "112 Украина".

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.