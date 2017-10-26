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    Пострадавший вместе с Мосийчуком политолог Бала - в тяжелом состоянии

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (9)

    (обновлено: )26
    По данным коллеги Виталия Балы Алексей Голобуцкого, у него проникающая травма диафрагмы, также задета печень. В настоящее время Балу оперируют.
    Политолог Виталий Бала. Архивное фото

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Политтехнолог Виталий Бала, пострадавший в результате взрыва в Соломенском районе Киева, находится в очень тяжелом состоянии, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. 

    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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    "Очень тяжелое состояние у Виталия Балы. Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние", — заявил Ляшко в ходе брифинга возле частной клиники "Борис", куда доставили Мосийчука. 

    Политтехнолог Алексей Голобуцкий, который находится в городской клинической больнице №17, в которую доставили Балу, подтвердил данные о тяжелом состоянии своего коллеги. 

    "У него, по предварительным данным, проникающая травма через ребра в диафрагму, печень, серьезная", — сказал Голобуцкий в комментарии телеканалу "112 Украина". 

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

    МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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