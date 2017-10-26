Ляшко: за покушением на Мосийчука могут стоять политические оппоненты

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Взрыв, при котором пострадал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, мог быть организован политическими оппонентами, заявил лидер политсилы Олег Ляшко во время брифинга.

"У меня нет никаких сомнений, что это террористический акт, жертвами которого стали и невинные люди. Очевидно, жертвой теракта был Мосийчук, но пострадали при этом Виталий Бала и охранник Мосийчука. Я искренне сочувствую жене погибшего, его родным, близким. Для меня понятно, что это теракт, связанный с политической деятельностью моего коллеги, члена фракции Игоря Мосийчука. Я обращаюсь к правоохранительным органам расследовать этот теракт, установить, кто это сделал и привлечь к ответственности. У меня нет никакого сомнения, что теракт против Мосийчука связан с его политической деятельностью. Я не исключаю, что это работа российских спецслужб, но одновременно я не исключаю версии, что это может быть покушение, организованное нашими политическими оппонентами", — заявил Ляшко.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.