Покушение на Мосийчука. Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Свидетели взрыва, в результате которого пострадали 5 человек, в том числе народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и известный политолог Виталий Бала, рассказали о первых минутах после происшествия.

Вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

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"В десять часов мы закончили наш прямой эфир. Бала и Мосийчук в 22.01 покинули студию и вышли к гостевую, где еще в течение минуты обсуждали тему беседы. Затем они по лестнице пошли на первый этаж. Секунд через 30 раздался взрыв, от которого заложило уши", — рассказала гостевой редактор телеканала "Эспрессо" Ирина Узловая.

По ее словам, охранники увидели на мониторах, что взорвался мотороллер. По словам работников телеканала "Эспрессо", возле которого произошло ЧП, за 20 минут до окончания эфира мотороллера еще не было на месте происшествия.

"Мы сразу начали вызывать "скорые", полицию. Бала сидел на ступеньках возле магазина, у него были осколочные ранения спины. На месте ему оказали неотложную помощь. Затем его повезли в больницу", — добавила гостевой редактор.

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Также о ситуации в первую минуту после взрыва рассказал один из свидетелей происшествия.

"Я прибежал на звук и увидел, что были пострадавшие, пострадали машина и мотоцикл. Лежало два человека. Один из пострадавших был непосредственно у подъезда. Человек возле мопеда еще подавала признаки жизни", — рассказал свидетель.

По его словам, человек, который лежала у входа в дом, был в самом тяжелом состоянии.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.