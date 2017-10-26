Появилась информация о погибшем охраннике нардепа Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Охранник народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибший от полученных травм в результате взрыва в Киеве, был работником полиции полка особого назначения, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

"На месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений", — говорится в сообщении МВД.

По словам нардепа-"радикала" Андрея Лозового, у погибшего охранника остались жена и ребенок. "Русику было всего тридцать… Остались маленький ребенок и беременная жена… Очень добродушный был человек", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

Одновременно — смелый и отважный.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.