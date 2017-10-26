наверх
26.10.201702:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Появилась информация о погибшем охраннике нардепа Мосийчука

    (обновлено: )35
    По данным МВД Украины, в результате взрыва в Соломенском районе Киева пострадали 5 человек, охранник нардепа Игоря Мосийчука скончался от полученных травм. У 30-летнего мужчины остались беременная жена и малолетний ребенок.
    Охранник нардепа Игоря Мосийчука Руслан, погибший при взрыве в Киеве
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Охранник народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибший от полученных травм в результате взрыва в Киеве, был работником полиции полка особого назначения, сообщает пресс-служба МВД Украины. 

    Покушение на Игоря Мосийчука. Видео
    Канал на Youtube Смалий ТВ
    Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала. 

    "На месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений", — говорится в сообщении МВД.

    По словам нардепа-"радикала" Андрея Лозового, у погибшего охранника остались жена и ребенок. "Русику было всего тридцать… Остались маленький ребенок и беременная жена… Очень добродушный был человек", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

    Одновременно — смелый и отважный.  

    Читайте также — ДТП в Харькове: интервью с водителем Volkswagen

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук на судебном заседании по делу Николая Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые