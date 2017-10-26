Взрыв, при котором пострадал Мосийчук, квалифицировали как теракт

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Взрыв Киеве, в результате которого был ранен депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, квалифицируется как теракт, расследование будет вести СБУ, сообщает МВД Украины.

"Инцидент произошел 25 октября в Соломенском районе города Киева. В результате взрыва пострадали пять человек, один из которых погиб. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении ведомства.

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На месте работают оперативная группа и взрывотехники.

"Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", — добавляет МВД.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа.

Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.