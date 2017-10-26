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    Происшествия

    Взрыв, при котором пострадал Мосийчук, квалифицировали как теракт

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    В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что "теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева".
    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Взрыв Киеве, в результате которого был ранен депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, квалифицируется как теракт, расследование будет вести СБУ, сообщает МВД Украины.

    Покушение на Игоря Мосийчука. Видео
    Канал на Youtube Смалий ТВ
    Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

    "Инцидент произошел 25 октября в Соломенском районе города Киева. В результате взрыва пострадали пять человек, один из которых погиб. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении ведомства.

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    На месте работают оперативная группа и взрывотехники.

    "Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", — добавляет МВД.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киеве. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа.

    Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.   

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