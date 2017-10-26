Геращенко о покушении на Мосийчука: это вызов всем силовым структурам

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о необходимости повысить уровень безопасности в стране, привлекая к ответственности всех нарушителей закона. Соответствующее заявление Геращенко сделала, комментируя покушение на нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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"Я в шоке покушением на Игоря Мосийчука. Я искренне желаю ему, политологу Виталию Бали, который также пострадал от взрыва, всем остальным гражданам, оказавшимся случайными жертвами этого покушения — скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Искренне. Искренние соболезнования семье охранника, который погиб, выполняя свои профессиональные обязанности. Очень, очень жаль его жену и маленьких детей. Все это ужасно", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко по поводу покушения на Игоря Мосийчука

Она также высказалась по поводу общей ситуации с безопасностью в Украине.

"Я не знаю, какие были мотивы покушения, но чтобы за этим не стояло- политика или криминал- это все равно ужасно. Это серьезный вызов всем силовым структурам. Безнаказанность порождает безнаказанность. Убийства и покушения в столице, прорыв государственной границы в сопровождении высокопоставленных лоббистов, спокойный и безнаказанный пронос шашек в ВР, разбитый суд, какие-то бесконечные криминальные разборки со стрельбой в городах и селах. Все это требует немедленной и профессиональной реакции. Усиление силовых структур и правоохранительных органов, возвращение туда профессиональных людей, в первую очередь следователей, которые умеют не только селфи делать, но и пахать над раскрытием преступлений, а еще важнее — предупреждать преступление. Страна нуждается в профилактике и предупреждение преступлений, а не только в их констатации. Привлечение к ответственности всех нарушителей закона. К реальной и жесткой ответственности. Граждане Украины хотят чувствовать себя в безопасности. И мы вместе — политики, законодатели и силовики, — обязаны сделать все необходимое, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности, чтобы не боялись ходить по улицам украинских городов и поселков, отправлять детей на экскурсию в ВР, приходить на телеканалы, под которыми так легко припарковать невесть что. Вопрос безопасности — то ли на наших границах, то ли внутри страны — выходит на первый план. Это — ключевой вызов", — написала первый вице-спикер.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.