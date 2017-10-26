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    Общество

    Мосийчук пришел в себя после операции и сделал официальное заявление

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (12)

    (обновлено: )32404
    По данным пресс-службы Игоря Мосийчука, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Нардепа перевели в реанимацию, он уже пришел в себя.
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Facebook Дмитро Лінько

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, пришел в себя после операции и сделал заявление, в котором назвал произошедшее покушением на него. 

    Погибший в результате теракта охранник нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Svitlana Samoilenko
    Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Смотрите также: Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

    "Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука оценивается как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя, и передает слова благодарности за поддержку", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Мосийчука в Facebook.

    Также на странице в соцсети опубликовано официальное заявление нардепа.

    "Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине.

    Взрыв в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук. Видео
    Канал на Youtube dtp.kiev.ua
    Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук

    Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший "беркутовец", который что в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня, — националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это осознать. Украинский Нация должна стать единой, перевернув страницу внутренних расприй.

    Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда его не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана.

    Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена ​​охрана.

    Спасибо всем, кто беспокоился", — говорится в заявлении Мосийчука. 

    Facebook Игоря Мосийчука
    Заявление Игоря Мосийчука

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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