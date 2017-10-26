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    Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (11)

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    Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Кроме него пострадали еще 4 человека, в том числе известный политолог Виталий Бала. Охранник и помощник Мосийчука от полученных травм скончался.
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    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа.

    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Смотрите также: Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

    МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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