наверх
26.10.201703:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (11)

    (обновлено: )16
    Вечером в среду народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". От полученных травм скончался 30-летний охранник нардепа.
    Погибший в результате теракта охранник нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Svitlana Samoilenko

    В сети обнародовано видео первых минут после мощного взрыва в Киеве, в результате которого был ранен народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

    Взрыв в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук. Видео
    Канал на Youtube dtp.kiev.ua
    Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук
     

    Заместитель главного редактора "Эспроссо TV" Екатерина Самойленко, обнародовавшая видео у себя в Facebook, сообщила, что мужчина на нем — охранник нардепа, который скончался в больнице. 

    Смотрите также: Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

    Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

    МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Игорь Мосийчук на судебном заседании по делу Николая Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые