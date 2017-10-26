Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

В сети обнародовано видео первых минут после мощного взрыва в Киеве, в результате которого был ранен народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Заместитель главного редактора "Эспроссо TV" Екатерина Самойленко, обнародовавшая видео у себя в Facebook, сообщила, что мужчина на нем — охранник нардепа, который скончался в больнице.

Смотрите также: Покушение на нардепа Мосийчука. Кадры с места ЧП

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявляют о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.