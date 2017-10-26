Игорь Мосийчук. Справка

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук вечером 25 октября получил ранения в результате взрыва в Киеве, он уже пришел в себя.

Ниже приводится биографическая справка.

Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона "Азов" Игорь Мосийчук родился 5 мая 1972 года в городе Лубны Полтавской области. Окончил в этом городе среднюю школу № 1.

Проходил срочную службу на Дальнем Востоке, после армии начал заниматься журналистской и политической деятельностью. Организовал выход в Лубнах украиноязычной газеты "Хлебороб" ("Хлібороб").

В 1994 стал членом УНА-УНСО.

В 1996 году, будучи помощником-консультантом народного депутата Украины Юрия Тымы, его судили за махинации.

В 1998 году Мосийчук вступил в Социал-националистическую партию Украины, однако после переименования в ВО "Свобода" присоединился к организации "Патриот Украины"/"Социал-национальная Ассамблея". В 2011 году стал членом исполнительного комитете СНА и пресс-секретарем этой организации.

В 2006 году Мосийчук разыскивался милицией по подозрению в разбойном нападении, совершенном группой лиц. Позже его искали за неуплату алиментов.

В 2011 году в Василькове недалеко от Киева работники СБУ изъяли взрывное устройство и задержали двух депутатов Васильковского городского совета: Игоря Мосийчука и Сергея Бевзу, а также помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню Независимости. Судебный процесс проходил с перерывами по январь 2014 года, Мосийчук в это время находился в предварительном заключении.

В январе 2014 года Мосийчука вместе с Бевзой и Шпарой приговорили к шести годам тюрьмы за подготовку взрыва памятника Ленину в центре Борисполя в 2011 году и подготовку теракта в Киеве ко Дню Независимости.

После победы Евромайдана был освобожден под подписку о невыезде вместе с другими фигурантами дела. В январе 2015 года Апелляционный суд Киевской области оправдал их и признал невиновными.

25 мая 2014 года был выбран в Киевсовет по партийному списку "Радикальной партии", в котором занимал 5-е место.

В ноябре 2014 года был избран в Верховную Раду (№9 в партийном списке).

17 сентября 2015 года генпрокурор Виктор Шокин продемонстрировал на заседании парламента кадры видеосъемки, на которых Мосийчук получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Спустя два месяца Высший арбитражный суд Украины признал незаконным и отменил постановление Рады от 17 сентября о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. В марте Верховный суд Украины остановил производство по делу рассмотрения конституционность снятия Верховной Радой неприкосновенности с него и перенаправил на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

20 мая 2016 года Генеральная прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря Мосийчука.

25 октября 2017 года был ранен при взрыве автомобиля, погиб его охранник. Рядом с ним присутствовал политолог Виталий Бала, также получивший ранения.

Другие факты из жизни:

В феврале 2014 года от имени "Правого сектора" пообещал отправить в Крым "поезд дружбы". "Мы, как в 90-м УНСО, поедем в Крым, и тогда публика, подобная этой, как крысы убегали, когда колонна унсовцев входила в Севастополь… Соборность является одной из наших самых больших ценностей", — заявил Мосийчук.

В мае 2014 года в составе группы бойцов батальона "Азов" Мосийчук под угрозой оружия поставил на колени сотрудников ГАИ в Бердянске за то, что они остановили автомобиль без номеров, в котором он ехал.

Вспоминая годовщину одесской трагедии 2 мая 2014 года, нардеп назвал ее "первым победным для Украины боем с исконным врагом".

В мае 2015 года после задержания 14 подростков, разрушивших мемориальную доску маршала Георгия Жукова, Мосийчук приехал освобождать задержанных, а Жукова назвал "украинофобом".

В июле 2015 года Мосийчук принял участие в избиении кандидата в депутаты в 205 округе в Чернигове и телеведущего Алексея Дурнева.

В сентябре 2015 года Мосийчук вступил в перепалку в кабинете врача и депутата Кременской районной рады Луганской области Ларисы Кульбач, угрожая женщине "Я стрелял таких, как ты" за то, что она позволила правоохранителям вывезти из больницы в суд бойца батальона "Айдар" Андрея Степанкова.

От предыдущих браков имеет двоих детей. В октябре 2016 года женился в третий раз, супругой стала 34-летняя уроженка Одессы Владлена Карпенко, ранее работавшая его помощницей.