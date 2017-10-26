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    Происшествия

    Теракт в Киеве. Вторым погибшим оказался капитан полиции

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (21)

    (обновлено: )63401
    В результате взрыва в Киеве погибли двое полицейских Руслан Кушнир, охранник нардепа Игоря Мосийчука, и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции.
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Вторым погибшим в результате покушения на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве оказался капитан Нацполиции Михаил Мормель, сообщил в Facebook лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

    "Мне сообщили, что от тяжелых ранений, полученных в результате теракта, умерли двое полицейских Руслан Кушнир — охранник Игоря Мосийчука — и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, жил в соседнем подъезде", — написал депутат.

    Скриншот сообщения

    По словам Ляшко, политолог Виталий Бала, пострадавший при взрыве в Киеве, успешно прооперирован.

    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Последствия кровавого покушения на "радикала" Мосийчука в Киеве

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

    Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Смотрите также: Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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