Теракт в Киеве. Вторым погибшим оказался капитан полиции

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Вторым погибшим в результате покушения на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве оказался капитан Нацполиции Михаил Мормель, сообщил в Facebook лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Мне сообщили, что от тяжелых ранений, полученных в результате теракта, умерли двое полицейских Руслан Кушнир — охранник Игоря Мосийчука — и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, жил в соседнем подъезде", — написал депутат.

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По словам Ляшко, политолог Виталий Бала, пострадавший при взрыве в Киеве, успешно прооперирован. Facebook Евгения Дейдея Последствия кровавого покушения на "радикала" Мосийчука в Киеве

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.