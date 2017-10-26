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    Тяжело раненный Мосийчук прокомментировал взрыв в Киеве

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    По словам пострадавшего народного депутата, к нему приставлена охрана, больница оцеплена по периметру. После проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось.
    Игорь Мосийчук в больнице после подрыва авто
    Facebook Станіслав Коломієць

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, которой пострадал при взрыве в Киеве, заявил, что находится в больнице под охраной правоохранителей и своих соратников.

    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Facebook Дмитро Лінько
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    "Я под охраной, в том числе сотрудников МВД и своих соратников, у которых есть разрешение на ношение оружия. Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь…. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной", — сообщил Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

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    Он также заявил, что после проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось. "Лучше, чем вчера (о своем состоянии здоровья — Ред.)… Дам соответствующие объяснения правоохранительным органам. Еще не давал, потому что не был в состоянии, до сих пор нахожусь в реанимации. Я прооперирован, четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", — сказал депутат.

    МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

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