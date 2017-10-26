Москва не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Федеральная прокуратура РФ не получала запросы от Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с расследованием по убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в ответ на запрос РИА Новости.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали запросы компетентных органов Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории данного государства расследованием по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова Д. Н.", — говорится в ответе пресс-службы российского ведомства.

Как уточняет Генеральная прокуратура, такие запросы в случае их поступления будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством и международными договорами, участниками которых являются РФ и Украина.

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