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    Россия

    Москва не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (161)

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    Как уточняет Генеральная прокуратура РФ, соответствующие запросы в случае их поступления будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством и международными договорами, участниками которых являются Россия и Украина.
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Федеральная прокуратура РФ не получала запросы от Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с расследованием по убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в ответ на запрос РИА Новости.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Луценко: расследование дела Вороненкова и политика

    В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

    "В Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали запросы компетентных органов Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории данного государства расследованием по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова Д. Н.", — говорится в ответе пресс-службы российского ведомства.

    Как уточняет Генеральная прокуратура, такие запросы в случае их поступления будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством и международными договорами, участниками которых являются РФ и Украина.

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