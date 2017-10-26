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    Происшествия

    Взрыв в Киеве. В соцсетях сообщили о смерти второго мужчины

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (16)

    (обновлено: )148522
    В социальных сетях сообщается, что погибших двое - охранник народного депутата Игоря Мосийчука, а также случайный прохожий, которого госпитализировали вместе с политологом Виталием Балой в 17-ю больницу.
    На месте взрыва в Киеве, в котором пострадали Игорь Мосийчук и Виталий Бала, а также погиб охранник нардепа, 25 октября 2017
    espreso.tv

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В результате взрыва, прогремевшего накануне вечером на улице Адама Мицкевича в Киеве, погиб случайный прохожий, сообщается в социальных сетях.

    Официального подтверждения этой информации нет.

    О смерти мужчины сообщил бывший народный депутат Василий Горбаль: сначала он написал, что пострадал случайный прохожий, позже экс-нардеп добавил, что "в 17-й умер парень".

    Василий Горбаль/Facebook, 26 октября 2017

    В комментариях эту же информацию сообщили народный депутат Николай Княжицкий и Юрий Федун.

    Данные о второй жертве взрыва в Киеве

    Позже Юрий Федун уточнил, что в результате взрыва погибли два человека — охранник Мосийчука и прохожий по имени Михаил.

    Юрий Федун/Facebook, 26 октября 2017

    "По данным (политтехнолога — Ред.) Алексея Голобуцкого, вместе с Балой в 17-ю больницу попал неизвестный прохожий. Этот человек в результате полученных травм, к сожалению, погиб", — сообщили также в эфире 112 Украина.

    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Последствия кровавого покушения на "радикала" Мосийчука в Киеве

    Смотрите также: Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

    Взрыв прогремел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича, 10, в Соломенском районе Киева. Он произошел возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", откуда выходили народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Виталий Бала.

    В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. 

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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