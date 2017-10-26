Взрыв в Киеве. В соцсетях сообщили о смерти второго мужчины

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В результате взрыва, прогремевшего накануне вечером на улице Адама Мицкевича в Киеве, погиб случайный прохожий, сообщается в социальных сетях.

Официального подтверждения этой информации нет.

О смерти мужчины сообщил бывший народный депутат Василий Горбаль: сначала он написал, что пострадал случайный прохожий, позже экс-нардеп добавил, что "в 17-й умер парень".

Василий Горбаль/Facebook, 26 октября 2017

В комментариях эту же информацию сообщили народный депутат Николай Княжицкий и Юрий Федун.

Данные о второй жертве взрыва в Киеве

Позже Юрий Федун уточнил, что в результате взрыва погибли два человека — охранник Мосийчука и прохожий по имени Михаил.

Юрий Федун/Facebook, 26 октября 2017

"По данным (политтехнолога — Ред.) Алексея Голобуцкого, вместе с Балой в 17-ю больницу попал неизвестный прохожий. Этот человек в результате полученных травм, к сожалению, погиб", — сообщили также в эфире 112 Украина.

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Взрыв прогремел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича, 10, в Соломенском районе Киева. Он произошел возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", откуда выходили народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Виталий Бала.

В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.