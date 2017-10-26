Реконструкция ночного взрыва в Киеве: как это было

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Взрыв на Мицкевича

Взрыв произошел накануне вечером около 22.00 на улице Адама Мицкевича, 10 в Соломенском районе столицы, где находится редакция телеканала "Эспрессо". По данным правоохранителей, взорвался припаркованный во дворе редакции мотоцикл, на котором незадолго до ЧП якобы приехали двое мужчин.

Facebook Оксаны Блыщик Покушение на Игоря Мосийчука в Киеве

Инцидент произошел, когда народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала выходили из офиса канала после вечернего эфира. Охранник Мосийчука Руслан Кушнир толкнул нардепа на землю и закрыл его своим телом. Политолога никто не прикрывал, поэтому он и охранник Мосийчука получили серьезные ранения.

В момент взрыва у офиса канала были случайные прохожие — капитан Нацполиции Михаил Мормель, который жил в соседнем с офисом канала подъезде, и Мирослава Барчук. По предварительной информации, Барчук работала на канале "Эспрессо".

После взрыва, по данным СМИ, водитель нардепа на Lexus повез его в клинику "Борис". На данный момент журналисты пишут о том, что водитель Мосийчука не забрал вместе с ним тяжело раненого охранника и политолога, оставив умирать на месте инцидента.

"Есть вероятность, что водитель Мосийчука оставил на месте ЧП двух пострадавших, которых уже позже забирали "скорые", - пишет Страна.

Скорые, по данным СМИ, увезли с места ЧП четырех человек. Известно, что политолога и случайного прохожего — капитана полиции госпитализировали вместе.

Погибшие и пострадавшие

В результате взрыва погиб 30-летний охранник Мосийчука Руслан Кушнир. Он умер в карете скорой помощи от полученных травм. Выяснилось, что он был сотрудником Полка полиции особого назначения №1 ГУНП в г. Киеве.

Facebook Андрея Лозового Охранник нардепа Игоря Мосийчука Руслан, погибший при взрыве в Киеве

Кушнир также был не только охранником, но помощником Мосийчука. По данным нардепа Игоря Линько, Руслан ранее был сотрудником "Беркута". Сообщалось, что у погибшего осталась беременная супруга и четырехлетняя дочь.

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Также погиб и случайный прохожий, капитан Нацполиции 36-летний Михаил Мормель. Он скончался от полученных травм в Киевской городской клинической больнице №17.

Политолога Балу госпитализировали больницу №17. У него серьезные повреждения почек и печени, он был прооперирован. Более подробной информации не сообщается, медицинский персонал не очень разговорчив даже с родственниками политолога. В частности жена Виталия Балы посетовала на то, что медработники сообщают ей мало информации.

О журналистке Барчук известно, что после взрыва врачи подозревали инфаркт, подозрение не подтвердилось.

Мосийчук получил осколочные ранения конечностей, спины и живота, его прооперировали в "Борисе", он пришел в сознание и врачи оценивают его состояние как стабильное. Он находится в реанимации.

Facebook Дмитро Лінько Игорь Мосийчук после подрыва авто

Как расследуют

В Радикальной партии взрыв назвали покушением на нардепа Мосийчука.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

"Предварительно эксперты считают, что был взорван припаркованный рядом мотоцикл, на котором было закреплено взрывное устройство. Судя по последствиям взрыва, его мощность была около 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате данного взрыва погиб человек, который был рядом", — заявил Геращенко.

Он также уточнил, что уже собраны все остатки взрывного устройства, которое было оставлено у здания телеканала с мотоциклом за 20 минут до того, как Мосийчук вышел с эфира.

Сам же Мосийчук после операции заявил, что во взрыве "след московский, исполнение здесь украинское".

МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

По материалам открытых источников интернет