Теракт в Киеве. СБУ подтвердила гибель двоих человек

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. По факту взрыва, прогремевшего на улице Адама Мицкевича в Киеве, открыто уголовное производство по статье "теракт", погибли два человека, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата, добавила Гитлянская.

Елена Гетлянская/Facebook, 26 октября 2017

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.