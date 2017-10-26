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    Происшествия

    Теракт в Киеве. СБУ подтвердила гибель двоих человек

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (20)

    (обновлено: )86110
    По последним официальным данным, в результате взрыва в Киеве, произошедшего вечером в среду, погибли два человека, пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четверо граждан.
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. По факту взрыва, прогремевшего на улице Адама Мицкевича в Киеве, открыто уголовное производство по статье "теракт", погибли два человека, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

    "Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении

    Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата, добавила Гитлянская.

    Елена Гетлянская/Facebook, 26 октября 2017

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

    Взрыв в Киеве. Свидетель о первых минутах после ЧП. Видео
    Видео: Youtube
    Взрыв в Киеве. Свидетель о первых минутах после ЧП

    Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Смотрите также: Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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