Хроника 25 октября: теракт в Киеве, ранение нардепа Мосийчука, "везучий" Ляшко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 25 октября, в Киеве произошел теракт, в результате которого был ранен нардеп Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, охранник депутата погиб по дороге в больницу. Помимо этого польские пограничники усилили проверку украинцев, к тому же вскоре в ЕС заработают новые правила въезда-выезда, касающиеся украинцев. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Теракт в Киеве

Вечером 25 октября в центре Киева возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Охранник депутата погиб по дороге в больницу. По имеющимся данным, был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В МВД взрыв возле "Эспрессо" квалифицировали как теракт.

Саакашвили получил документы из АП о лишении гражданства

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины и намерен его обжаловать. Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В АП это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

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Лидера ОУН Коханивского взяли под домашний арест

Святошинский районный суд Киева в среду избрал лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). "Святошинский суд избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Данное решение мы обжалуем в Апелляционном суде", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в лотерею на сумму 571 тысяча гривен, свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций. Политик указал в декларации, которая датируется 24 октября, три выигрыша в Украинскую национальную лотерею. Их суммы составили 283,5 тысячи гривен, 134 тысячи гривен и 153,4 тысячи гривен. Других доходов политик не указал.

Киберполиция сообщила о последствиях вируса BadRabbit для Украины

Киберполиция сообщила, что Украина пострадала от вируса-шифровальщика BadRabbit меньше других подвергшихся атаке стран. В коде вируса BadRabbit были выявлены отсылки на телесериал "Игра престолов". В частности, в коде вируса содержатся имена трех драконов из сериала: Drogon, Rhaegal, Viserion. Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы.

В ЕС заработают новые правила въезда-выезда, касающиеся украинцев

Европарламент одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны. Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

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Польские пограничники усилили проверку украинцев

Польские пограничники усилили проверку на границе с Украиной граждан и транспорта на некоторых КПП, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. "От польской стороны стало известно, что углубленный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей — только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий", — добавили в ведомстве.

Си Цзиньпин переизбран на пост генсека ЦК Компартии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря центрального комитета Компартии Китая, при этом пять из семи членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК сменились. В ходе первого пленума центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.

Именно 25 октября 1839 года в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание. В этот же день в 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь, а в 2001 году 25 октября была выпущена система Microsoft Windows XP.