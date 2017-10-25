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    Си Цзиньпин переизбран на пост генсека ЦК Компартии Китая

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    Во время первого пленума центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав политбюро ЦК, в который вошли 25 человек, среди которых только одна женщина.
    Си Цзиньпин
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря центрального комитета Компартии Китая, при этом пять из семи членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК сменились, передает корреспондент РИА Новости.

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    Помимо Си Цзиньпина, место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян. В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

    В ходе первого пленума центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.

    Ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это ставит председателя КНР в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав партии при жизни.

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