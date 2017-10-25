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    Киберполиция сообщила о последствиях вируса BadRabbit для Украины

    (обновлено: )56
    По данным киберполиции, среди пострадавших стран Украина пострадала меньше всего. Киберполиция отмечает, что аудитория украинских пользователей не является массовой и составляет около 12% от общего количества раз загрузки инфицированных обновлений.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Киберполиция сообщила, что Украина пострадала от вируса-шифровальщика BadRabbit меньше других подвергшихся атаке стран.

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    "Следует отметить, что среди пострадавших стран Украина пострадала меньше всего. Киберполиция отмечает, что аудитория украинских пользователей не является массовой и составляет около 12% от общего количества раз загрузки инфицированных обновлений", — сообщается в среду на сайте киберполиции.

    Ведомство отмечает, что в коде вируса BadRabbit были выявлены отсылки на телесериал "Игра престолов". В частности, в коде вируса содержатся имена трех драконов из сериала: Drogon, Rhaegal, Viserion.

    Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись атакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit.

    Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу около 283 долларов).

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