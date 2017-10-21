наверх
21.10.201713:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Хакеры Anonymus обрушили сайт Конституционного суда Испании

    (обновлено: )7
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus, работа сайта парализована, сообщает в субботу департамент национальной безопасности Испании.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo
    Испания после Каталонского эффекта: витиеватый путь в никуда

    Согласно заявлению департамента в Twitter, хакеры "Anonymus заявили о массивной кампании кибератак под названием "OpCatalunya" и "FreeCatalunya".

    Не исключается, что атаки хакеров связаны с назначенным на утро субботы экстренным совещанием совета министров Испании, где будет рассмотрена возможность применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

    Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

    После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
      Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
      Рудяков: принятая Радой медреформа — это общенациональная беда
      Медреформа или медицинский геноцид?
      Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии