Хакеры Anonymus обрушили сайт Конституционного суда Испании

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus, работа сайта парализована, сообщает в субботу департамент национальной безопасности Испании.

Согласно заявлению департамента в Twitter, хакеры "Anonymus заявили о массивной кампании кибератак под названием "OpCatalunya" и "FreeCatalunya".

Не исключается, что атаки хакеров связаны с назначенным на утро субботы экстренным совещанием совета министров Испании, где будет рассмотрена возможность применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.