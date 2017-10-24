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    Хакеры украли интимные фото звезд из клиники пластической хирургии в Лондоне

    (обновлено: )201
    Хакеры из группировки Dark Overlord рассказали, что некоторые из похищенных фото принадлежат членам королевских семей. Речь идет, в том числе, о снимках интимной пластики и пластики груди.
    Врачи в операционной
    REUTERS Ilya Naymushin

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Хакеры украли у известной британской клиники London Bridge Plastic Surgery фотографии знаменитостей, сделанные во время пластических операций, и угрожают их обнародовать, передает во вторник телеканал Sky News.

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    Новая хакерская атака: ждать или не ждать?

    Как сообщает телеканал, хакеры из группировки Dark Overlord утверждают, что некоторые из украденных фотографий принадлежат членам королевских семей. Речь идет, в том числе, о снимках интимной пластики и пластики груди.

    Представители клиники подтвердили, что имела место хакерская атака, и заявили, что сейчас работают над тем, чтобы определить, какие именно данные были украдены.

    "Мы предприняли меры, чтобы немедленно заблокировать атаку и защитить данные пациентов", — сообщили телеканалу представители клиники.

    В клинике также заявили, что лондонская полиция уже начала расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus, работа сайта парализована.

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