Хакеры украли интимные фото звезд из клиники пластической хирургии в Лондоне

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Хакеры украли у известной британской клиники London Bridge Plastic Surgery фотографии знаменитостей, сделанные во время пластических операций, и угрожают их обнародовать, передает во вторник телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, хакеры из группировки Dark Overlord утверждают, что некоторые из украденных фотографий принадлежат членам королевских семей. Речь идет, в том числе, о снимках интимной пластики и пластики груди.

Представители клиники подтвердили, что имела место хакерская атака, и заявили, что сейчас работают над тем, чтобы определить, какие именно данные были украдены.

"Мы предприняли меры, чтобы немедленно заблокировать атаку и защитить данные пациентов", — сообщили телеканалу представители клиники.

В клинике также заявили, что лондонская полиция уже начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus, работа сайта парализована.