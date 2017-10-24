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    Общество

    Одесский аэропорт, киевское метро и Мининфраструктуры атаковали хакеры

    (обновлено: )3701
    Как отмечается, в киевском метрополитене оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass сейчас не осуществляется.
    QR-код вместо жетона: в Киеве автоматизировали станцию метро
    facebook.com/kievtransport

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сайт Министерства инфраструктуры не загружается, по данным телеканала 112.ua, на ресурс совершена кибератака. Атака началась около 13:00, сайт до сих пор не работает.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новая хакерская атака: ждать или не ждать?

    В Facebook Мининфраструктуры появилось сообщение, что получены сообщения о росте киберугрозы, в связи с чем принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сайт министерства из-за этого временно не работает.

    Как сообщается, международный аэропорт "Одесса" тоже испытывает трудности в связи с хакерской атакой.

    "Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", — сообщили в пресс-службе предприятия.

    Кроме того, киевское метро тоже атаковал вирус.

    "Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", — говорится в заявлении предприятия.

    Напомним, ранее глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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