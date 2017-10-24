Одесский аэропорт, киевское метро и Мининфраструктуры атаковали хакеры

facebook.com/kievtransport

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сайт Министерства инфраструктуры не загружается, по данным телеканала 112.ua, на ресурс совершена кибератака. Атака началась около 13:00, сайт до сих пор не работает.

В Facebook Мининфраструктуры появилось сообщение, что получены сообщения о росте киберугрозы, в связи с чем принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сайт министерства из-за этого временно не работает.

Как сообщается, международный аэропорт "Одесса" тоже испытывает трудности в связи с хакерской атакой.

"Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, киевское метро тоже атаковал вирус.

"Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)", — говорится в заявлении предприятия.

Напомним, ранее глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.