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    В ЕС заработают новые правила въезда-выезда, касающиеся украинцев

    (обновлено: )155951
    Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица и прочее.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 25 окт —  РИА Новости Украина. Европарламент одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
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    Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

    Система будет применяться независимо от того, нужна ли путешественнику виза. Ожидается, что новая система начнет работу в 2020 году.

    Это позволит как усилить, так и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов.

    Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживание людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.

    Испанский евродепутат Августин Диас де Мере Гарсия Консуэгра, который был докладчиком по этому вопросу, заявил, что новая система также может помочь идентифицировать террористов.

    Как сообщалось ранее, с июня украинский паспорт опустился на две позиции в международном рейтинге паспортов по уровню свободы передвижения по миру.

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