Депутат канадского парламента выступила за безвиз для украинцев

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Депутат канадского парламента Линда Дункан призвала правительство Канады "немедленно принять меры для введения безвизового режима с Украиной".

"Предоставление безвизового режима будет способствовать торговле между нашими народами и увеличит возможности поддержки демократических реформ в Украине", — сказала Дункан во время выступления в парламенте, пишет "Укринформ".

При этом депутат объявила внимание других парламентариев на недопустимо высокое количество отказов украинцам в визах для въезда в Канаду: более 30% заявителей из Украины не получают такие документы.

"С мая этого года Европейский Союз предоставил украинцам безвизовый доступ в ЕС, однако Канада продолжает отклонять большое количество визовых запросов украинцев. Причины такого высокого уровня отказов непонятны, учитывая, что правительство восхваляет свое торговое соглашение с Украиной", — подчеркнула депутат Дункан.

В то же время министр иммиграции Канады Ахмед Хусен объяснил, что "решение относительно визовой политики принимаются на основе целостной оценки рисков и преимуществ. Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом относительно миграционных и вопросов безопасности".