Без безвиза. Для выдачи биометрических паспортов не хватает оборудования

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Ажиотаж на биометрику пошел на спад. В государственном предприятии "Документ" утверждают, что в самом паспортном сервисе в будние дни достаточно спокойно. Очереди есть только на выходных.

Сколько времени приходится ждать изготовления биометрических паспортов, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно ажіотаж на закордонні біометричні паспорти пішов на спад?

— Зарано ще казати про те, що зовсім немає проблеми. Але ж ми, дійсно, бачимо стійку тенденцію до зниження попиту. Якщо в червні, липні ми мали оформлення щоденно до 25 тисяч закордонних паспортів, то сьогодні ця кількість зменшилась вже близько до 17 тисяч щодня.

Ми, звичайно, ще не досягли показників минулого року, це було вісім-дев'ять тисяч. Тобто і далі паспортів оформлюється на сьогоднішній день набагато більше, ніж минулого року, але, дійсно, тенденції до спаду є і ми очікуємо, що до нового року вже та кількість оформлюваних паспортів нормалізується. Тому що ми також бачимо, що статистика перетину кордону, яку оприлюднює Державна прикордонна служба абсолютно не відповідає тій кількості громадян, які оформлюють паспорти. Тобто більшість громадян оформлюють паспорти і не виїжджають з ними за кордон. Тобто вони не мають певних конкретних визначених планів щодо подорожей.

З іншого боку, ми також розуміємо, що після того, як ті всі люди, які сьогодні подали документи, отримають паспорти, вони вже в найближчі кілька місяців не будуть до нас звертатись. Тому далі ситуація буде набагато спокійнішою.

В жодний з районних відділів Державної міграційної служби записатись в електронну чергу неможливо. Як це можете прокоментувати?

– Є цілком певні обмеження. Тобто треба розуміти, що в онлайн-записі, в онлайн-сервісі є лише третина місць в електронній черзі. Ще дві третини доступні для запису в безпосередньому підрозділі або через термінал за місяць до надання послуги або також через термінал сьогодні. Тобто онлайн-сервіс охоплює тільки третину.

Також в онлайн-сервісі немає центрів надання адміністративних послуг, які не підключаються до нашої електронної черги. Тому відсутність місць в онлайн-сервісі не свідчить про відсутність місць загалом. В принципі, на сьогоднішній день черги все ж залишаються. Вони не настільки великі, не настільки критичні, як було в червні-липні. Вже не потрібно в шостій ранку вставати, займати чергу, записуватись в списки. На сьогоднішній день те, що ми бачимо конкретно в Києві, є реальна можливість прийти і оформитись сьогодні на сьогодні. Що ж до онлайн-сервісу, комфорту, звичайно, і вона дозволяє, ця система онлайн-сервісу дозволяє записатись на прийом за 15 днів максимум. Дійсно, зараз, на сьогоднішній день ті всі місця зайняті на 15 днів наперед. На п'ятнадцятий день є доступним з початку нової доби, тобто в нуль годин і в цей час цілком реально записатись.

Чи вдалось позбутись затримок в термінах виготовлення документів?

— Затримки продовжують мати місце. Ми попереджали ще в червні, що через такі аномально підвищений попит, ми, на жаль, вже не спроможні на сьогоднішній день видавати паспорти. Тому що поліграфкомбінат просто не витримує таких навантажень стосовно саме кількості документів, які оформлюються.

Ми розраховуємо, що поліграфкомбінат здійснив вже закупівлю і найближчим часом вже має бути встановлено додаткове обладнання для того, щоб подати документи і спільно з поліграфкомбінатом "Україна" ми на сьогоднішній день намагаємось піти назустріч, тобто допомогти тим людям, яким, дійсно, треба терміново виїхати. Що ж до численних скарг про придбані квитки, путівки тощо, я хочу зазначити що ми з червня попереджаємо людей про те, що можуть бути затримки і будуть затримки.

По-друге, легально придбати авіаційний квиток, не маючи діючого паспорту для виїзду за кордон, неможливо. Це суперечить правилам авіаперевезень. Тому ще раз хочу звернутись до громадян з тим, щоб вони не планували. Радимо їм не планувати свою поїздку, не маючи на руках діючого паспорту.

Коли вже зовсім не буде черг за біометричними паспортами?

— Ми розраховуємо до кінця цього року вийти вже повністю на нормальний режим оформлення, тобто оформлення без черг і без затримок. Це, очевидно, станеться раніше, але, на жаль, я не хочу називати будь-які дати, тому що ми бачимо, що психологічний ажіотаж, тобто психологічний попит, який не підтверджений планами щодо поїздки і дуже багато людей ідуть оформлювати закордонні паспорти сьогодні без визначених планів щодо поїздки за кордон.

Тобто вони не збираються їхати, але вони хочуть отримувати паспорт і жодна система, ми також розуміємо, що не може бути розрахована на одночасний прихід всіх громадян.

Якщо ми візьмемо по аналогії з банківською системою, якщо ми візьмемо абсолютно будь-який успішний банк і в один прекрасний день хоча б половина вкладників прийде отримати, забрати свої кошти в цей банк, цей банк в цей день збанкрутує. Тобто жодна система не може бути розрахована на таку масовість, будь-яку. Тому називати будь-які дати дуже складно.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко заявил, что первые элементы биометрического контроля на государственной границе могут быть реализованы до конца текущего года. Вместе с тем политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" отметил, что либерализация визового режима с ЕС пока работает в образцово-показательном формате из-за повышенного внимания СМИ.