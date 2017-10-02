В Бельгии прилетевших по безвизу украинцев сутки держали в тюрьме

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Бельгии украинцев продержали целый день в тюрьме и выслали обратно в Украину, несмотря на то, что они имели при себе биометрические паспорта по безвизу, сообщил в Facebook один из участников инцидента Сергей Арутюнян.

По его словам, несколько месяцев назад он с друзьями купили билеты на концерт Леди Гага в Брюсселе, а также билеты на самолет, оплатили гостиницу и взяли с собой тысячу долларов и кредитную карточку.

Однако концерт был отменен, и украинцы решили просто слетать в Брюссель на два дня. По мнению Арутюняна, именно пункт "о цели визита" и насторожил бельгийцев. В итоге у граждан Украины забрали документы и отправили на день в тюрьму дожидаться обратного рейса в Киев.

Он также сообщил, что украинские дипломаты ничем помочь не могли, хотя украинцы были с ними на связи целый день.

"Наше посольство и консульство, абсолютно бессильно, не в состоянии защитить своих граждан! Зачем нам был нужен этот безвиз? За что столько народу положили? Угробили страну, потеряли территории? Чтобы нас, вот так просто взяли и выкинули с самолёта в тюрьму ждать ближайшего рейса домой? И это при наличии билетов в оба конца, оплаченной гостиницы?", — задается вопросом Арутюнян.

facebook.com/asrkiev В Бельгии сутки продержали в тюрьме украинцев, которые прилетели по безвизу

На следующий день, 1 октября, украинцев под конвоем посадили в самолет обратно в Киев, но паспорта отдали пилотам, который их вернул по возвращению.

"Интересно, так бы бельгийцы поступили бы с гражданами США или РФ? А с гражданами Украины, можно!", — возмущается украинец.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года.