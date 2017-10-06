Драку заказывали? Как украинцы шумят в Европе по безвизу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Не прошло и трех месяцев безвиза, а наши граждане уже успели засветиться в различных правонарушениях. Однако в Европе все строго. Хоть долгожданный безвиз и открыл украинцам границы с ЕС, но свои-то правила ни для кого не отменял.

Предстанут перед судом

На днях стало известно, что группа из 53 украинцев предстанет перед судом в Польше по обвинению в незаконном производстве сигарет.

По данным прокуратуры, с сентября 2015 года до конца января 2016 года обвиняемые незаконно произвели около 52 миллионов сигарет и более двух тонн табака общей стоимостью свыше 4,7 миллиона злотых (около 1,3 миллиона долларов).

Обвиняемые были задержаны 27 января 2016 года в ходе расследования, проводимого прокуратурой совместно с полицией. При этом нелегально произведенные сигареты выдавались за белорусские.

При этом жаловались в Польше и на украинцев-нелегалов. В начале августа 2017 года СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше. "У 16 украинцев были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши.

Пошумели в Вене и Испании

В начале августе 2017 года миграционная полиция Австрии задержала в Вене двух украинцев, у которых обнаружили незаконно ввезенные сигареты. Об этом писало австрийское издание Heute.

Сообщалось, что на центральном вокзале Вены сотрудники миграционной полиции решили проверить багаж двух украинцев 31 и 46 лет. Проверка завершилась арестом, поскольку в багаже было найдено 150 блоков нелегально ввезенных сигарет – всего 30 тысяч штук.

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Контрабандную продукцию у украинцев изъяли, а самих контрабандистов задержали. Против них было открыто следствие в связи с финансовым правонарушением.

Примечательно, что в это же время 11 украинцев задержали в Испании, но уже за контрабанду наркотиков.

Сообщалось, что 11 августа 2017 года испанские правоохранители неподалеку от крупного торгового порта Альмерия задержали судно, на борту которого обнаружили 18 тонн гашиша.

"Задержание произведено на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и с согласия государства флага судна. Причина задержания — подозрение в перевозке запрещенного груза", — писали СМИ.

Драка с полицией

Отличились украинцы и в Молдове, устроив драку с полицией. В итоге — полиция задержала пятерых по факту беспорядков возле здания суда Кишинева.

По информации молдавских СМИ, 2 октября из Одессы в Кишинев прибыла группа украинских граждан (30 человек) с целью освобождения из тюрьмы своего друга, который ранее был приговорен к тюремному заключению за убийство.

Как сообщает timpul.md, Вячеслава Дашко арестовали год назад за убийство. В течение 12 месяцев по его делу должны были вынести судебный вердикт, но это не было сделано. И согласно постановлению Конституционного суда Молдовы, Дашко должны были освободить. Однако молдавские прокуроры предъявили ему новые обвинения по другому делу и задержали.

Во время прибытия полицейского эскорта к зданию суда их машину заблокировали граждане, прибывшие из Одессы, пытаясь освободить своего приятеля. Между полицейскими и украинскими гражданами вспыхнула драка.

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Теперь задержанным грозит штраф в размере более 100 евро, до 60 часов общественных работы или задержание на срок 15 суток.

Приковали цепью

Вместе с тем, следует отметить, что с украинскими нарушителями в Европе не церемонятся.

В конце сентября 2017 года СМИ всколыхнула новость о том, что в Польше украинца приковали цепью за граффити на трамвае. Как писали польские СМИ, украинца на рисовании граффити поймали машинисты трамвая, которые и придумали автору такое наказание с цепью. Его за ногу приковали к транспорту и заставили отмывать рисунок в течение 9 часов.

Руководство пассажирской компании, узнав об инциденте, не одобрило действия своих сотрудников, но и не назвало имена исполнителей такого наказания.

По материалам из открытых источников интернет