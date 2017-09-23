Безвиз с Канадой для Украины: Порошенко раскрыл детали

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на встрече с украинской общиной Канады отметил, что во время переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо обсуждался вопрос либерализации визового режима, передает пресс-служба Администрации президента.

"Мы предложили канадской стороне конкретный алгоритм действий для положительного продвижения на этом пути. Убежден, что это будет способствовать не только поддержанию родственных контактов, но и расширению украинского-канадского экономического и культурного сотрудничества", – рассказал глава государства.

Он добавил: "Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап".

"Я уверен, что после того, как мы выполнили 144 критерия ЕС (для получения безвиза), Украина также соответствует большинству критериев Канады. Так что мы с нетерпением ждем начала всестороннего диалога по этому чрезвычайно важному вопросу", – подчеркнул Петр Порошенко.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.