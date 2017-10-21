Порошенко сообщил о сотнях тысяч украинцев, воспользовавшихся безвизом

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Уже 300 тысяч украинцев выехали в страны ЕС без виз с 11 июня текущего года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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"Триста тысяч граждан — столько украинцев уже воспользовались "безвизом" с момента его введения. Украинцы лично убеждаются в правильности евроинтеграционных стремлений нашего государства. И мы не сойдем с этого пути, ведь Украина — это Европа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.

Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.