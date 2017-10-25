Украинский паспорт опустился в рейтинге "безвизовости"

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КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. С июня украинский паспорт опустился на две позиции в международном рейтинге паспортов по уровню свободы передвижения по миру, говорится на странице рейтинга в интернете.

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Сообщается, что он переместился с 30 на 32 место, несмотря на то, что ранее он позволял посещать без визы 119 стран, а теперь — 120.

Эту позицию паспорт Украины разделяет с Тайванем и Макао.

Первую строчку в этом рейтинге занимает Сингапур. Жители этой страны имеют право на безвизовый въезд в 159 стран.

После Украины в рейтинге находятся Венесуэла и Гренада (по 119 безвизовых стран).

Россия занимает в этом списке 41 место. Ее граждане могут посещать без виз 108 государств.