Украинский паспорт опустился в рейтинге "безвизовости"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. С июня украинский паспорт опустился на две позиции в международном рейтинге паспортов по уровню свободы передвижения по миру, говорится на странице рейтинга в интернете.
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Сообщается, что он переместился с 30 на 32 место, несмотря на то, что ранее он позволял посещать без визы 119 стран, а теперь — 120.
Эту позицию паспорт Украины разделяет с Тайванем и Макао.
Первую строчку в этом рейтинге занимает Сингапур. Жители этой страны имеют право на безвизовый въезд в 159 стран.
После Украины в рейтинге находятся Венесуэла и Гренада (по 119 безвизовых стран).
Россия занимает в этом списке 41 место. Ее граждане могут посещать без виз 108 государств.