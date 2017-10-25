Польские пограничники усилили проверку украинцев

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Польские пограничники усилили проверку на границе с Украиной граждан и транспорта на некоторых КПП.

Об этом сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Начиная с понедельника в пункте пропуска "Ягодин" появилось некоторое увеличение транспортных средств на выезд в Польшу. Как было установлено, главной причиной таких заторов стало проведение более тщательного осмотра представителями таможенной службы соседней страны с применением рентген-сканирующей системы "Rapickan" автобусов и вещей граждан Украины, которые направляются в Польшу", — говорится в сообщении.

Кроме того, во вторник польские пограничники в пункте пропуска "Дорогуск" стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан, которые въезжают с территории Украины.

"От польской стороны стало известно, что углубленный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей — только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий (дата и время проведения мероприятий будут внезапными)", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Украины намерена начать реализацию нового проекта по оборудованию границы с РФ защитными сооружениями, он также предусматривает строительство модульных городков для пограничников.