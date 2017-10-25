наверх
25.10.201717:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Польские пограничники усилили проверку украинцев

    (обновлено: )25430
    Среди прочего, во вторник польские пограничники в пункте пропуска "Дорогуск" стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан, которые въезжают с территории Украины.
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Польские пограничники усилили проверку на границе с Украиной граждан и транспорта на некоторых КПП.

    Об этом сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    В Польше в супермаркете повесили табличку о проверке украинцев
    Facebook Zuza Szol
    Ткачев: плата за работу в Польше - трудовая деградация

    Читайте также: В частных руках: Украина не контролирует 150 км границы на Закарпатье

    "Начиная с понедельника в пункте пропуска "Ягодин" появилось некоторое увеличение транспортных средств на выезд в Польшу. Как было установлено, главной причиной таких заторов стало проведение более тщательного осмотра представителями таможенной службы соседней страны с применением рентген-сканирующей системы "Rapickan" автобусов и вещей граждан Украины, которые направляются в Польшу", — говорится в сообщении.

    Кроме того, во вторник польские пограничники в пункте пропуска "Дорогуск" стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан, которые въезжают с территории Украины.

    "От польской стороны стало известно, что углубленный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей — только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий (дата и время проведения мероприятий будут внезапными)", — добавили в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Украины намерена начать реализацию нового проекта по оборудованию границы с РФ защитными сооружениями, он также предусматривает строительство модульных городков для пограничников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Элитный внедорожник проехал на красный на месте на месте ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили в палатке
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые