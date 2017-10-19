В частных руках: Украина не контролирует 150 км границы на Закарпатье

РИА Новости Украина

150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обычные земельные участки. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По словам Матиоса, участок границы с Венгрией в Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему, пишет издание Поступ.

"Да, фактически 150 км – это земельные участки, которыми 2 га поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, там выстроили коммуникацию и там кластеры вообще "гуляйполевских" времен. Когда барон, говорят у цыган, кто-то говорит староста или старший на территории руководит центром этих людей, которые восторженно смотрят на руку, "дающую" им", – заявил он.

Как утверждает Матиос, об этом он намерен доложить генпрокурору Юрию Луценко.

"Я настаиваю, мне поручил генпрокурор, я завтра буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться", – рассказал Матиос.

Как известно, Закарпатье является одним из самых проблемных регионов по части контрабанды.

Зато в Госпогранслужбе заявили, что принимают все меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы в Закарпатской области.Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, ее патрулирование и выполнение других задач", – уверяют в службе.

По словам пограничников, ГПСУ вместе с прокуратурой Закарпатья вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров.

"Мукачевским пограничным отрядом Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подан иск в суд по обжалованию незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе", – отметила пресс-служба.

Также, по утверждениям пограничников, поданы иски о возвращении в государственную собственность земельных участков в Береговской районный суд Закарпатья в отношении физических лиц, а также относительно Главного управления Госземагентства в Закарпатской области.

В то же время спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас в эфире "112 Украина" рассказал, что сданы в аренду или приватизированы не только участки на границе с Венгрией, но также с Румынией и Словакией.

По его словам, участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялся должным образом, а его протяженность составляет не 150 км, а 130. Аналогичная ситуация — на границе с Румынией и Словакией, заявил Галас.

"Военный прокурор (Анатолий Матиос) неточно выразился: участки, находящиеся рядом к госграницей, были приватизированы или сданы в аренду не только на украино-венгерской границе, но и на украино-словацкой и украино-румынской. С Венгрией у нас 130 км госграницы, поэтому 150 – неточная информация. Несмотря на то, что эти участки были приватизированы или сданы в аренду, они охранялись должным образом", – заявил спикер ОГА.

По словам Галаса, у сельсоветов были основания раздать прилегающие к границе земли в частные руки.

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"Формально трудно доказать, что эти земли действительно были ничьими, так как у пограничников на них не было государственных актов. Сельсоветы, зная, что земля прилегает к контрольной полосе, не имели права выдавать, но формально имели основания эти земли выдать в частные руки", – пояснил Галас.

Справка. Украина на суше граничит с семью ниже указанными странами, на сухопутный участок границы приходится 5637,982 км:

Польша — 542,39 км, в том числе речная 187,3 км;

Словакия — 97,852 км, в том числе речная 2,3 км;

Венгрия — 136,7 км, в том числе речная 85,1 км;

Румыния — 613,8 км, в том числе речная 292,2 км и морская 33 км;

Молдова — 1222 км, в том числе речная 267 км, Приднестровье 452 км;

Россия — 2295,04 км, в том числе сухопутная 1974,04 и морская 321 км;

Беларусь — 1084,2 км, в том числе речная 325,9 км.