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    Общество

    Горняки разблокировали дорогу у границы с Польшей

    (обновлено: )24
    Акция горняков, в которой приняли участие 100 человек, завершилась в 16.00 и движение по трассе международного значения М 07 Киев - Ковель - контрольно-пропускной пункт "Ягодин" было возобновлено.
    Шахтеры заблокировали движение у границы с Польшей
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Волынской области завершилась акция протеста шахтеров у украинского-польской границы, заявил председатель первичной профсоюзной организации обособленного подразделения "Шахта ГП №9 "Нововолынская" ГП "Волыньуголь" Василий Гуров, передает УНИАН.

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    Акция горняков, в которой приняли участие 100 человек, завершилась в 16.00 и движение по трассе международного значения М 07 Киев — Ковель — контрольно-пропускной пункт "Ягодин" было возобновлено.

    По словам Гурова, шахтеры требовали выплаты задолженности по зарплате. 

    "Это была предупредительная акция. Уже была толкотня с дальнобойщиками и допускать до драки не нужно ни нам, ни им. Три раза полиция разнимала. Нам пообещали, что после заседания бюджетного комитета, где должны принять решение, в четверг-пятницу выплатят деньги", — заявил Гуров.

    По его словам, такое обещание дал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

    Ранее сообщалось, что около 70 шахтеров перекрыли движение у границы с Польшей.

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