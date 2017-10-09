Горняки разблокировали дорогу у границы с Польшей

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Волынской области завершилась акция протеста шахтеров у украинского-польской границы, заявил председатель первичной профсоюзной организации обособленного подразделения "Шахта ГП №9 "Нововолынская" ГП "Волыньуголь" Василий Гуров, передает УНИАН.

Акция горняков, в которой приняли участие 100 человек, завершилась в 16.00 и движение по трассе международного значения М 07 Киев — Ковель — контрольно-пропускной пункт "Ягодин" было возобновлено.

По словам Гурова, шахтеры требовали выплаты задолженности по зарплате.

"Это была предупредительная акция. Уже была толкотня с дальнобойщиками и допускать до драки не нужно ни нам, ни им. Три раза полиция разнимала. Нам пообещали, что после заседания бюджетного комитета, где должны принять решение, в четверг-пятницу выплатят деньги", — заявил Гуров.

По его словам, такое обещание дал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

Ранее сообщалось, что около 70 шахтеров перекрыли движение у границы с Польшей.