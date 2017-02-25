Польша построит газопровод до границы Украины

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Польша будет строить новый газопровод до границы с Украиной. Оператор сети газопроводов компания Gaz-System уже выбрала исполнителя, ответственного за строительство новой трубы стоимостью $72 млн, сообщает пресс-служба компании.

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Газопровод Германовичи-Страхоцина протянется до границы с Украиной, его строительством займется фирма PGNiG Technologie.

"Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины", — проинформировала пресс-служба Gaz-System.

Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нити так называемого энергетического коридора Север-Юг.

Напомним, в декабре суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal.