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    Экономика

    Польша построит газопровод до границы Украины

    (обновлено: )38706
    Газопровод стоимостью 72 млн долларов Германовичи-Страхоцина протянется до границы с Украиной, его строительством займется фирма PGNiG Technologie.
    Газокомпрессорная станция
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Польша будет строить новый газопровод до границы с Украиной. Оператор сети газопроводов компания Gaz-System уже выбрала исполнителя, ответственного за строительство новой трубы стоимостью $72 млн, сообщает пресс-служба компании.

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    Газопровод Германовичи-Страхоцина протянется до границы с Украиной, его строительством займется фирма PGNiG Technologie.

    "Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины", — проинформировала пресс-служба Gaz-System.

    Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.

    Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нити так называемого энергетического коридора Север-Юг.

    Напомним, в декабре суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal.

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