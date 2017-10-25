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    Общество

    Лидера ОУН Коханивского взяли под домашний арест

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (41)

    (обновлено: )11310
    Святошинский райсуд в среду избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что решение суда будет обжаловано.
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Игорь Мосийчук/Facebook

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева в среду избрал лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия").

    "Святошинский суд избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Данное решение мы обжалуем в Апелляционном суде", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

    Игорь Мосийчук/Facebook, 25 октября 2017

    Кадры судебного заседания, которое состоялось в среду (УНН/Facebook):

    В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирали меру пресечения Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

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    Утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила националистов из зала, около 30 человек были задержаны. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал.

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