Лидера ОУН Коханивского взяли под домашний арест

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева в среду избрал лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия").

"Святошинский суд избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Данное решение мы обжалуем в Апелляционном суде", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Игорь Мосийчук/Facebook, 25 октября 2017

Кадры судебного заседания, которое состоялось в среду (УНН/Facebook):

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирали меру пресечения Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

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Утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила националистов из зала, около 30 человек были задержаны. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал.