наверх
24.10.201701:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция пошла на штурм зала суда, где забаррикадировались активисты ОУН

    (обновлено: )4810
    По данным СМИ, полиция начала бросать светошумовые гранаты в зал заседаний Святошинского райсуда, в котором забаррикадировались активисты ОУН вместе с комбатом Николаем Коханивским.
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Facebook Игоря Мосийчука

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Полиция предприняла попытку проникнуть в зал Святошинского райсуда, в котором находятся соратники командира добровольческого батальона "ОУН" Николая Коханивсого.

    Заседание суда по избранию меры пресечения Николая Коханивскому. Видео
    Страна.ua
    Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

    Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в СИЗО. 

    Смотрите также: СМИ разместили кадры начала драки комбатом ОУН

    "Полиция захлопнула дверь в зал суда, где находится группа активистов и Николай Коханивский. Оттуда слышны хлопки светошумовых гранат. Часть активистов выбралась наружу, выломав решетку и вышла на внутренний двор суда", — сообщает издание "Сатрана.ua". 

    Активисты, которые отказались покинуть зал суда, пытаются забаррикадировать входы и выходы в зал.

    Нардеп от "Радикальной партии "Олега Ляшко Игорь Мосийчук охарактеризовал ситуацию как "страшный замес". 

    "Страшный замес! Сейчас происходит штурм здания Святошинского суда, где забаррикадировались активисты, защищая Николая Коханивского. Я уехал но уже возвращаюсь!" — написал он на своей странице в Facebook

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка