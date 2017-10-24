Полиция пошла на штурм зала суда, где забаррикадировались активисты ОУН

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Полиция предприняла попытку проникнуть в зал Святошинского райсуда, в котором находятся соратники командира добровольческого батальона "ОУН" Николая Коханивсого.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в СИЗО.

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"Полиция захлопнула дверь в зал суда, где находится группа активистов и Николай Коханивский. Оттуда слышны хлопки светошумовых гранат. Часть активистов выбралась наружу, выломав решетку и вышла на внутренний двор суда", — сообщает издание "Сатрана.ua".

Активисты, которые отказались покинуть зал суда, пытаются забаррикадировать входы и выходы в зал.

Нардеп от "Радикальной партии "Олега Ляшко Игорь Мосийчук охарактеризовал ситуацию как "страшный замес".

"Страшный замес! Сейчас происходит штурм здания Святошинского суда, где забаррикадировались активисты, защищая Николая Коханивского. Я уехал но уже возвращаюсь!" — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.