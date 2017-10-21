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    Киев

    Полиция: командир ОУН находится в больнице после драки со стрельбой

    (обновлено: )19610
    Как сообщил начальник ГУ НП в г. Киеве, причины возникновения драки не установлены, поскольку правоохранители не имели возможности допросить его участников.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. После драки со стрельбой командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский и его оппонент находятся в больнице, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко.

    "В Коханивского также есть повреждения, нужно проверить их степень", — отметил он.

    Пока что, по словам Крищенко, причины возникновения инцидента не установлены, поскольку правоохранители не имели возможности допросить его участников. Это будет сделано сразу, как их осмотрят врачи.

    Российский флаг. Архивное фото
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    Предварительно, между мужчинами возник конфликт личного характера, который перерос в драку со стрельбой. Также известно, что личность оппонента Коханивского установлена, однако в полиции ее не раскрывают.

    В пресс-службе полиции Киева сообщили, что "в 16:50 в дежурную часть поступила информация, что неподалеку от станции метро "Академгородок" происходит драка и слышны выстрелы".

    "На место происшествия срочно были направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца. В результате у потерпевшего (личность установлена) — касательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", — отметили в полиции.

    Также известно, что на месте происшествия в траве правоохранители обнаружили ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. Как уточнил Крищенко, оружие не зарегистрировано.

    Ранее сообщалось о задержании Коханивского.

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