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    В Киеве задержали командира добровольческого батальона ОУН

    (обновлено: )102661
    По словам жены Коханивского, у него произошел конфликт с Русланом Качмалою - они подрались, затем Коханивский достал травматический пистолет и выстрелил.
    Николай Коханивский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" был задержан командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский, сообщила его жена Екатерина, передает "Громадське ТВ"

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    По ее словам, после драки Коханивского с Русланом Качмалою (позывной "Рем"), ее мужа задержали. 

    "Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рем, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться", — сказала она.

    Жена также добавила, что Качмала начал бежать, а Коханивский догнал его, началась драка и он достал травматический пистолет и выстрелил. 

    "У него (у Рема, — ред.) ранена или рука или нога", — сказала она.

    Начальник патрульной полиции столицы Роман Зозуля подтвердил, что Коханивский задержан. По словам Зозули, задержание провел патрульный в день своего выходного. Он прогуливался и услышал стрельбу. 

    Напомним, в Николаеве вечером в среду, 18 октября, возле одного из местных кафе скандально известный бизнесмен Аладдин Магеррамов выстрелил в предпринимателя. 

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