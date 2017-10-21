В Киеве задержали командира добровольческого батальона ОУН

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" был задержан командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский, сообщила его жена Екатерина, передает "Громадське ТВ".

По ее словам, после драки Коханивского с Русланом Качмалою (позывной "Рем"), ее мужа задержали.

"Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рем, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться", — сказала она.

Жена также добавила, что Качмала начал бежать, а Коханивский догнал его, началась драка и он достал травматический пистолет и выстрелил.

"У него (у Рема, — ред.) ранена или рука или нога", — сказала она.

Начальник патрульной полиции столицы Роман Зозуля подтвердил, что Коханивский задержан. По словам Зозули, задержание провел патрульный в день своего выходного. Он прогуливался и услышал стрельбу.

Напомним, в Николаеве вечером в среду, 18 октября, возле одного из местных кафе скандально известный бизнесмен Аладдин Магеррамов выстрелил в предпринимателя.