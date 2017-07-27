Силовики заблокировали офис ОУН в Киеве: подогнали автозаки и водомет

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали в четверг офис Организации украинских националистов, сообщил руководитель организации Николай Коханивский.

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Напомним, в среду в столице пройдет крестный ход УПЦ МП к Киево-Печерской лавре.

Facebook Николая Коханивского Силовики под офисом ОУН в Киеве

"Штаб Добровольческого Движения ОУН на Мазепы, 6 с самого утра заблокирован, как 9 мая. Полно беркута, подогнали несколько автозаков, водомет. Наши активисты только что выяснили: сегодня должен идти из Лавры московский православный ход, видимо потому Аваков волнуется, чтобы ОУНовцы москалям не навредили", — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

Пост Николая Коханивского

Как сообщалось ранее, 9 мая в столице перед акцией "Бессмертный полк" силовики заблокировали офис ОУН на улице Мазепы. В результате из окон офиса "оуновцев" в колонну участников марша и правоохранителей бросали дымовые шашки и пакеты с краской. Позднее правоохранители штурмовали офис, задержав 24 человека. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители приняли решение войти в офис ОУН, так как в одном из окон помещения был замечен человек в балаклаве с гранатометом на плече.