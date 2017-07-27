наверх
27.07.201712:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Силовики заблокировали офис ОУН в Киеве: подогнали автозаки и водомет

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (9)

    (обновлено: )54361
    Как сообщил руководитель Организации украинских националистов Николай Коханивский, офис ОУН заблокирован в четверг с самого утра в связи с крестным ходом УПЦ МП.
    Силовики под офисом ОУН в Киеве
    Facebook Николая Коханивского

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали в четверг офис Организации украинских националистов, сообщил руководитель организации Николай Коханивский.

    Читайте также: Украина, XXI век. Человек с гранатометом там и тут

    Напомним, в среду в столице пройдет крестный ход УПЦ МП к Киево-Печерской лавре.

    Facebook Николая Коханивского
    Силовики под офисом ОУН в Киеве

    "Штаб Добровольческого Движения ОУН на Мазепы, 6 с самого утра заблокирован, как 9 мая. Полно беркута, подогнали несколько автозаков, водомет. Наши активисты только что выяснили: сегодня должен идти из Лавры московский православный ход, видимо потому Аваков волнуется, чтобы ОУНовцы москалям не навредили", — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

    Пост Николая Коханивского

    Как сообщалось ранее, 9 мая в столице перед акцией "Бессмертный полк" силовики заблокировали офис ОУН на улице Мазепы. В результате из окон офиса "оуновцев" в колонну участников марша и правоохранителей бросали дымовые шашки и пакеты с краской. Позднее правоохранители штурмовали офис, задержав 24 человека. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители приняли решение войти в офис ОУН, так как в одном из окон помещения был замечен человек в балаклаве с гранатометом на плече.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Города России. Москва
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ