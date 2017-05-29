Под Киевом облили краской памятную доску создателю ОУН

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные облили красной краской памятную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, создателю Организации украинских националистов (ОУН), идеологу украинского национализма Евгению Коновальцу в Боярке Киевской области, сообщил блогер Андрей Ковалов на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая.

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"В Боярке на Киевщине преступники облили красной краской памятную доску на улице Коновальца, которую вчера освятили и торжественно открыли", – написал он.

По его словам, памятную доску уже отмыли. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски хулиганов.

facebook.com/maryna.mirzaeva Вандалы облили красной краской памятную доску Евгению Коновальцу

Напомним, в День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли также барельеф Евгению Коновальцу в военной одежде вместе с элементами оружия. Автор композиции — скульптор Александр Михайлицкий.