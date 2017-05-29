наверх
29.05.201711:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом облили краской памятную доску создателю ОУН

    (обновлено: )322150
    Инцидент произошел в Боярке в ночь на воскресенье. Доску уже отмыли. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски хулиганов.
    Вандалы облили красной краской памятную доску Евгению Коновальцу
    facebook.com/andriy.kovalov

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные облили красной краской памятную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, создателю Организации украинских националистов (ОУН), идеологу украинского национализма Евгению Коновальцу в Боярке Киевской области, сообщил блогер Андрей Ковалов на своей странице в Facebook.

    По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 28 мая.

    Смотрите также: Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской

    "В Боярке на Киевщине преступники облили красной краской памятную доску на улице Коновальца, которую вчера освятили и торжественно открыли", – написал он.

    По его словам, памятную доску уже отмыли. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски хулиганов.

    facebook.com/maryna.mirzaeva
    Вандалы облили красной краской памятную доску Евгению Коновальцу

    Напомним, в День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли также барельеф Евгению Коновальцу в военной одежде вместе с элементами оружия. Автор композиции — скульптор Александр Михайлицкий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Последствия обстрела Красногоровки
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги