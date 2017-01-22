Евгений Коновалец. Справка

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Открытие мемориальной доски командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР, руководителю Провода украинских националистов, создателю и руководителю Организации украинских националистов (ОУН) Евгению Коновальцу состоится в воскресенье в Киеве.

Ниже приводится биографическая справка.

Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 года в селе Зашков под Львовом. В 1922 году женился на Ольге Федак, в 1924 году у них родился сын.

В студенческие годы (юридический факультет Львовского университета) принимал активное участие в общественно-политической деятельности. В 1912 году стал секретарем львовского отделения организации "Просвита", в 1913 году — был выбран в состав главного правления Украинского студенческого союза, где входил в национально-демократическую секцию. Вскоре стал членом молодежной фракции Украинской национально-демократической партии.

uk.wikipedia.org Могила Евгения Коновальца на кладбище "Кросвейк"

С началом Первой мировой войны был мобилизован в австрийскую армию (19-й полк Краевой обороны Львова, получил офицерский чин прапорщика). В 1915 году попал в плен в ходе боев на горе Маковка и до 1917 года содержался в лагерях для военнопленных в районе Черного Яра и Царицына. После Февральской революции 1917 года вел активную пропагандистскую работу среди пленных украинцев-галичан. В сентябре 2017 года прибыл в Киев, где с членами Галицко-Буковинского комитета сформировал из бывших пленных галичан Галицко-Буковинский курень "сечевых стрельцов" в составе полка имени гетмана Петра Дорошенко. Деятельность в городе проводил под псевдонимом Евгений Блавацкий.

22 января 1918 года Центральная Рада провозгласила самостоятельность УНР. В это время Коновалец уже возглавлял свой курень "сечевых стрельцов". "Стрельцы" Коновальца охраняли Центральную Раду и ее председателя Михаила Грушевского. Его курень был развернут в полк, считавшийся одной из наиболее боеспособных частей армии УНР.

uk.wikipedia.org Личные вещи Евгения Коновальца в Музее УНР

После прихода к власти гетмана Скоропадского "сечевые стрельцы" были разоружены и расформированы. Позже Коновалец получил от гетмана разрешение на формирование в Белой Церкви в составе Вооруженных сил Украинской державы Отдельного отряда "сечевых стрельцов" (до 900 человек), но вскоре согласился объединить усилия с руководителями Украинского национального союза, готовившими восстание.

Когда Скоропадский отрекся от власти, власть перешла в руки Директории УНР, возглавляемой Владимиром Винниченко и Семеном Петлюрой. Коновалец был произведен в казачьи атаманы, а в ноябре 1918 на базе отряда "сечевых стрельцов" был развернут Осадный корпус. В связи с принятием 6 декабря 1919 года правительством решения о расформировании регулярных частей армии УНР, Коновалец отдал приказ о самороспуске вверенных ему частей "сечевых стрельцов".

В ноябре 1919 года Коновалец попал в польский лагерь для военнопленных в Луцке, освободился весной 1920 года и переехал в Чехословакию. Он предпринимает усилия по созданию принципиально новой организации, которая бы в условиях подполья могла эффективно бороться против оккупационных режимов. В августе 1920 года была создана Украинская военная организация (УВО).

С декабря 1922 года Коновалец был вынужден жить в эмиграции в Чехословакии, Германии, Швейцарии и Италии. В 1929 году он создает новую организацию ОУН путем слияния нескольких старых, в том числе и УВО, и возглавляет ее. С целью подготовки к предстоящей вооруженной борьбе за независимость Украины по поручению Коновальца был сформирован военный штаб и укомплектованы школы по подготовке офицерских кадров для украинской армии в Польше, Чехословакии, Австрии.

Коновалец погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме (Нидерланды) от взрыва находившегося в его руках пакета со взрывчаткой, замаскированной под коробку конфет, который за несколько минут до случившегося он получил от "неизвестного человека" в ресторане гостиницы "Атланта". "Неизвестным человеком" оказался Павел Судоплатов, сотрудник НКВД-НКГБ. Он сумел войти в доверие к Коновальцу, который верил в существование в СССР крепкого подполья. Тайну гибели Судоплатов раскрыл лишь после распада СССР.

Похоронен Коновалец на кладбище Кросвейк в Роттердаме.