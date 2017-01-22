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    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу

    (обновлено: )25205
    Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия. Автор композиции - скульптор Александр Михайлицкий.
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу.

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    На мероприятии присутствовали среди прочих вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу

    Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия, символизирующих военную доблесть героя. Автор композиции — скульптор Александр Михайлицкий.

    Официальная церемония открытия состоялась по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 24.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу

    Напомним, в воскресенье, 22 января, Украина празднует День Соборности.

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