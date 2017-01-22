КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В День соборности Украины, 22 января, в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу.

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На мероприятии присутствовали среди прочих вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу

Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия, символизирующих военную доблесть героя. Автор композиции — скульптор Александр Михайлицкий.

Официальная церемония открытия состоялась по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 24.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу

Напомним, в воскресенье, 22 января, Украина празднует День Соборности.